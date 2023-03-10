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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 10 марта, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

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