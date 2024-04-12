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Семен Багдасаров рассказал, что последует за военным конфликтом Ирана и Израиля

Семен Багдасаров рассказал, что последует за военным конфликтом Ирана и Израиля

По сообщениям ряда СМИ, Иран закрыл свое воздушное пространство. Причина — начало Тегераном масштабных военных учений.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Иран не будет бить по Израилю, он это мог сделать давно, но видимо не готов &quot;Я&quot; ответ, если что. Скорее он перекроет Ормузский пролив!
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2 час.
ВД
Вовладар Даров
Израиль однозначно получит оплеуху и довольно увесистую!!!
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1 час.
Сергей Федотов
Сударыня, для начала напомните, в каких лопухах мы с вами кувыркались, где очевидно и перешли на &quot;ты&quot;😜 А если вы прочтёте моё первое сообщение ещё раз, но уже внимательно, то так и поймёте - персы БЫЛИ отличными воинами. Специально для вас -  Ключевое слово &quot;были&quot;. Следуем дальше. Персы держат евреев в страхе(по вашим словам). А евреи боятся, но херачат персов ни у кого не спрашивая?  А персы держат. А евреи их бьют. У вас ещё диссонанс не начался от сей картины? А то я усугублю. Вокруг Израиля куча мусульмано-арабских стран населением 20 000 000 000.  Вокруг маленькой еврейской страны. Тоже, поди &quot;держат&quot;.  А Израиль опять же херачит арабов в Палестине и никто, ни арабы, ни мусульмане ничего с ним сделать не могут. Так кто кого в страхе-то держит, милая дама?
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38 мин.

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