Семен Багдасаров рассказал, что последует за военным конфликтом Ирана и Израиля

Сергей Федотов

Сударыня, для начала напомните, в каких лопухах мы с вами кувыркались, где очевидно и перешли на "ты"😜 А если вы прочтёте моё первое сообщение ещё раз, но уже внимательно, то так и поймёте - персы БЫЛИ отличными воинами. Специально для вас - Ключевое слово "были". Следуем дальше. Персы держат евреев в страхе(по вашим словам). А евреи боятся, но херачат персов ни у кого не спрашивая? А персы держат. А евреи их бьют. У вас ещё диссонанс не начался от сей картины? А то я усугублю. Вокруг Израиля куча мусульмано-арабских стран населением 20 000 000 000. Вокруг маленькой еврейской страны. Тоже, поди "держат". А Израиль опять же херачит арабов в Палестине и никто, ни арабы, ни мусульмане ничего с ним сделать не могут. Так кто кого в страхе-то держит, милая дама?