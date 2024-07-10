Важная помощь бойцам, наступающим у Авдеевки и Часов Яра, от читателей «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за тепловизоры; за тактическую медицину и нефопам Веру из Москвы, за запчасти и масло на машины Алексея из Сахалина и Владимира из Волгограда, за системы сброса, корпуса для бомбза и хвостовики Технофронт «Русской весны».