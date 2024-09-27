Мужчина съел 720 яиц за месяц, а затем показал, что произошло с его организмом

Ну да сожрал панимашь по 24 цыплёнка в день весь месяц... стишки "Робин Бобин Барабек" сразу на ум пришли. это всего 133 грамма холестерина, а сколько его в фастфуде как то никто не измерял.... из ресторации "М" могут и проблем подкинуть.....

Дмитрий Гурин

Ну когда жил в штатах (в основном в южных) почти 4 года в начале этого века и бывал в Панаме то ел примерно по 7-8 яиц в день. Утром 3 яйца с беконом это практически норма т.к. что-то жрать в их закусочных а тем более пить там кофе...после первого посещения желание отпало напрочь.... а готовить там из "нормальных продуктов" как у нас не выйдет, его в магазах просто нет, только что-то полуготовое запакованное в вакуум или сырое типа кукурузы для жарки 😜