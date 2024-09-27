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Мужчина съел 720 яиц за месяц, а затем показал, что произошло с его организмом

Мужчина съел 720 яиц за месяц, а затем показал, что произошло с его организмом

Доктор Ник Норвиц из Гарварда провел необычный эксперимент: он съел 720 яиц за месяц, чтобы проверить, как такая диета скажется на его организме.

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Комментарии
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Maxim
в национальной кухне индейцев, соответственно от них - и всего населения Лат Америки - много яиц, несколько шт. в день ..
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20 час.
Дмитрий Гурин
Ну да сожрал панимашь по 24 цыплёнка в день весь месяц... стишки &quot;Робин Бобин Барабек&quot; сразу на ум пришли.  это всего 133 грамма холестерина, а сколько его в фастфуде как то никто не измерял.... из ресторации &quot;М&quot; могут и проблем подкинуть.....
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20 час.
Дмитрий Гурин
Ну когда жил в штатах (в основном в южных) почти 4 года в начале этого века и бывал в Панаме то ел примерно по 7-8 яиц в день. Утром 3 яйца с беконом это практически норма т.к. что-то жрать в их закусочных а тем более пить там кофе...после первого посещения желание отпало напрочь.... а готовить там из &quot;нормальных продуктов&quot; как у нас не выйдет, его в магазах просто нет, только что-то полуготовое запакованное в вакуум или сырое типа кукурузы  для жарки 😜
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20 час.

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