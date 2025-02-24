Renault готовит дешевый электромобиль под брендом Dacia. Что об этом известно?

Румынская Dacia анонсировала запуск новой полностью электрической модели по цене менее 18 000 евро: автомобиль станет второй «электричкой» в линейке бренда после актуальной Dacia Spring и выйдет на европейский рынок в следующем году.
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