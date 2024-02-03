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В порту Санкт-Петербурга сел на мель панамский контейнеровоз

В порту Санкт-Петербурга сел на мель панамский контейнеровоз

В глубоководном порту Бронка в Санкт-Петербурге сел на мель контейнеровоз под флагом Панамы. В связи с инцидентом транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

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