В порту Санкт-Петербурга сел на мель панамский контейнеровоз

В глубоководном порту Бронка в Санкт-Петербурге сел на мель контейнеровоз под флагом Панамы. В связи с инцидентом транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.
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