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Исследование: что биология может сказать нам о возможности сознания у ИИ?

Исследование: что биология может сказать нам о возможности сознания у ИИ?

Проблема возникает с самого начала: мы точно не знаем, почему мы обладаем сознанием. Согласно одной из точек зрения, сознание — это продукт того, чем является мозг, то есть биологической ткани.

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