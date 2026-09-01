Исследование: что биология может сказать нам о возможности сознания у ИИ?

Проблема возникает с самого начала: мы точно не знаем, почему мы обладаем сознанием. Согласно одной из точек зрения, сознание — это продукт того, чем является мозг, то есть биологической ткани.
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