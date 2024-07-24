Родителям объяснили, как развить у детей самостоятельность к 1 сентября

Советы дала психолог Мария Архипова Навык самостоятельности помогает детям контролировать эмоции и поведение, повышает уверенность в собственных силах, рассказала «Вечерней Москве» психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки столицы Марина Архипова.
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