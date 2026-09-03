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Царьград

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Кемерово ищет подрядчика для ремонта крыши мэрии за 5,1 млн

Кемерово ищет подрядчика для ремонта крыши мэрии за 5,1 млн

Электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта крыши исторического здания мэрии объявлен в Кемерове.

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