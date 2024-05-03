В Артеме Приморского края полицейские и общественники проводят акцию «Нет экстремизму!»

В Приморском крае на территории Артемовского городского округа проходит акция «Нет экстремизму!», направленная на формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии, негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.