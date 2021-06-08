Время узнать правду!

7 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Зайчиков
    натесов дегенерат , мерзавец и идиотПронько: 2021-й м...
  • Николай Зайчиков
    натесов дегенерат , мерзавец и идиотПронько: 2021-й м...
  • Евгений Натесов
    Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию п...Пронько: 2021-й м...

Власть проговорилась: в России много денег, но не про нашу честь

Власть проговорилась: в России много денег, но не про нашу честь

Чиновники не собираются тратить доходы на граждан Министр финансов Антон Силуанов нашел в России много лишних денег.

Вернуться к статье
83
Обсудить
Владимир Домнин
Президент и депутаты - это не совсем чиновники. Они определяют, кому и сколько дать.
саша дмитренко
я тоже считаю ч то унас перекос,,много дают рыбы вместо удочек)))
Александр Силяков
Не дают ни рыбы, ни удочек. Тебе что ли подфартило?
саша дмитренко
сочувствую,,,бездарность ,лентяй и неудачник,,,держись!!)))))
Александр Силяков
Ха.ха.ха. Давно за тобой наблюдаю. Мякишь, а прикрываешься котом. Сам-то кто будишь? Гюльчатай?
Борис Осипов
Деньги должны быть вложены в развитие производства...
Василий Руманов
денег много отдай ПЕНСИОНЕРАМ которые их заработали
саша дмитренко
типичное быдло-дай! дай!! дай!!!

Картина дня

наверх