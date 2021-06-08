Власть проговорилась: в России много денег, но не про нашу честь

Время узнать правду!ПолитикаВласть проговорилась: в России много денег, но не про нашу честьЧиновники не собираются тратить доходы на граждан Министр финансов Антон Силуанов нашел в России много лишних денег.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинПрезидент и депутаты - это не совсем чиновники. Они определяют, кому и сколько дать.саша дмитренкоя тоже считаю ч то унас перекос,,много дают рыбы вместо удочек)))Александр СиляковНе дают ни рыбы, ни удочек. Тебе что ли подфартило?саша дмитренкосочувствую,,,бездарность ,лентяй и неудачник,,,держись!!)))))Александр СиляковХа.ха.ха. Давно за тобой наблюдаю. Мякишь, а прикрываешься котом. Сам-то кто будишь? Гюльчатай?БОБорис ОсиповДеньги должны быть вложены в развитие производства...Василий Румановденег много отдай ПЕНСИОНЕРАМ которые их заработалисаша дмитренкотипичное быдло-дай! дай!! дай!!!Комментировать
Свежие комментарии