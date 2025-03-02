13 историй о дружбе, которую, как разбитую чашку, уже не склеишь

«Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг.» — поется в детской песенке. И во взрослой жизни начинаешь понимать, что эти строчки имеют глубокий смысл, ведь не каждая дружба может выдержать разные испытания.
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