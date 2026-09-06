Крымэнерго ввел ограничения на электроэнергию из-за вмешательства

В Крыму из-за внешнего вмешательства введены ограничения на потребление электроэнергии. ГУП РК "Крымэнерго" сообщает, что отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации, а специалисты стремятся как можно быстрее восстановить энергоснабжение.