Politico: страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными

Среди стран НАТО растет обеспокоенность рисками обмена разведывательными данными, попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией усилили скепсис в отношении такого сотрудничества с Вашингтоном.
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