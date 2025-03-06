Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Aлексей Boubnov
    Да что вы в самом то деле!? Никто не издевается, а планомерно продавливает свою политику...Кажется, над нами...
  • Юрий Кушнарев
    молодец губер,он давно с этой нечистью борется.Как бы кремлеолигархи не сожрали его.В столице Курганс...
  • Игорь Musicman
    Это программа приведения русского и коренных народов в состояние рабской, скотской покорности. Для этого нас унижают ...Кажется, над нами...

Politico: страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными

Среди стран НАТО растет обеспокоенность рисками обмена разведывательными данными, попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией усилили скепсис в отношении такого сотрудничества с Вашингтоном.

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