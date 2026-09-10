В России начали принимать заявки на голосование на дому

В России начали принимать заявления на голосование на дому на сентябрьских выборах. Как сообщили в Центризбиркоме, такая возможность есть у тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, из-за ухода за тяжелобольным или по другой уважительной причине.
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