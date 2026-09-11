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Царьград

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Когда на Украине закончатся солдаты. Цифры, о которых не говорят

Когда на Украине закончатся солдаты. Цифры, о которых не говорят

Понятие "неприемлемого ущерба" пришло в военное планирование со времён советско-западного противостояния, когда угроза последствий становилась предохранителем от боевых действий с использованием ядерного оружия.

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Tigra07

Как много умных слов и математики! А решение простое - если выбомбить всю вражескую территорию, дополнительно выжечь остатки ТОСами, а потом дополнительно зачистить силами армии, то сроки урегулирования проблемы будут в районе 2-3 недель. И всё закончится. Совсем и надолго. Другого способа устранить эту заразу не существует.