Когда на Украине закончатся солдаты. Цифры, о которых не говорят

Понятие "неприемлемого ущерба" пришло в военное планирование со времён советско-западного противостояния, когда угроза последствий становилась предохранителем от боевых действий с использованием ядерного оружия.
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Как много умных слов и математики! А решение простое - если выбомбить всю вражескую территорию, дополнительно выжечь остатки ТОСами, а потом дополнительно зачистить силами армии, то сроки урегулирования проблемы будут в районе 2-3 недель. И всё закончится. Совсем и надолго. Другого способа устранить эту заразу не существует.