Чешские власти замахнулись на собственность Кремля

Если номер пройдет, начнут отбирать дома и квартиры у россиян Ирина Гусева Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Андрей Бакланов Кирилл Коктыш Чешское правительство одобрило заморозку российской госсобственности.
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