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Eurosport продлил права на показ Кубка мира по биатлону

Канал Eurosport продлил права на показ Кубка мира по биатлону. Сообщается, что компания Warner Bros. Discovery, в сеть которой входит Eurosport, подписала новое многолетнее соглашение с Европейским вещательным союзом.

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