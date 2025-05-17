Сыграла в миротворца: Турция спасла переговоры РФ и Украины после ультиматума Москвы

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могли сорваться после того, как российская делегация выдвинула Киеву ультиматум, потребовав безоговорочного вывода войск с территорий, вошедших в состав РФ в 2022 году, но положение спасли турецкие дипломаты.