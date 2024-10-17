Спартакиада школьников по киберфутболу прошла в Красногорске

На красногорском стадионе «Зоркий» впервые провели спартакиаду школьников по киберфутболу. По регламенту соревнований участие в ней принимали лучшие в этом виде спорта ученики красногорских школ с пятого по 11-й класс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии