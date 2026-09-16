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ИА Регнум

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Боец ВС РФ выжил при обстреле благодаря автомату, в котором застрял осколок

Младший лейтенант Максим Ченцов из группировки «Центр» остался невредим после минометного обстрела на днепропетровском направлении благодаря автомату, который принял на себя осколок.

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