Боец ВС РФ выжил при обстреле благодаря автомату, в котором застрял осколок

Младший лейтенант Максим Ченцов из группировки «Центр» остался невредим после минометного обстрела на днепропетровском направлении благодаря автомату, который принял на себя осколок.
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