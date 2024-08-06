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Биография Пол Пота. Как крестьянский сын заставил содрогнуться весь мир

Биография Пол Пота. Как крестьянский сын заставил содрогнуться весь мир

Пол Пот прошел путь от парижского студента-недоучки, штудирующего труды Сталина и Мао, до партизана-подпольщика и организатора геноцида собственного народа, ввергнувшего свою страну в пучину тотального насилия.

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Комментарии
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Evgenija Palette
И ТОЖЕ, ВЕДЬ, ЖИД!!!! (  смотри внимательно. Особенно на уши... Есть сведения, что кое-кто из них намерен делать ПЛАСТИКУ ДЛЯ УШЕЙ... - Точнейший диагностический признак)...
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Ингерман Ланская
настоящий марксист-лененец-сталенец... и методы такие же
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