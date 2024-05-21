Чем богаче - тем больше платиГлава Минфина сегодня заверил, что налоги повысят для богатых, а в выигрыше от налоговых изменений должны оказаться семьи с детьми.
Повышение налогов для богатых — шаг к справедливому обществу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
если и примут этот закон , то опять что-нибудь так намутят , что хоть с пол-литрой , хоть без неё родимой тяжко будет нам- то есть мирянам
Ответить
5 час.
Karmadon
Повышение налогов для богатых это повышение цен для бедных. Кому-то не ясно?
Ответить
4 час.
сергей максимов
Повышение налогов для богатых кто будет принимать этот закон "нищеброды" из Думы? Нет в истории случая когда бы богатые принимали закон о своём обнищании!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии