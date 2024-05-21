Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Повышение налогов для богатых — шаг к справедливому обществу

Повышение налогов для богатых — шаг к справедливому обществу

Чем богаче - тем больше платиГлава Минфина сегодня заверил, что налоги повысят для богатых, а в выигрыше от налоговых изменений должны оказаться семьи с детьми.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
если и примут этот закон , то опять что-нибудь так намутят , что хоть с пол-литрой  , хоть без неё родимой тяжко будет нам- то есть мирянам
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5 час.
Karmadon
Повышение налогов для богатых это повышение цен для бедных. Кому-то не ясно?
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4 час.
сергей максимов
Повышение налогов для богатых кто будет принимать этот закон &quot;нищеброды&quot; из Думы? Нет в истории случая когда бы богатые принимали закон о своём обнищании!!!
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1 час.

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