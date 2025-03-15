В Индонезии требуют сурово наказать за мошенничество с бесплатным питанием

Принять решительные меры в отношении мошенничества с поставками MinyaKita призвала правоохранительные органы спикер Палаты представителей Индонезии (DPR RI) Пуан Махарани, 14 марта написало агентство ANTARA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии