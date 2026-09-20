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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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177-я ракетка мира Симакин выиграл третий «Челленджер» подряд

Илья Симакин стал чемпионом «Челленджера» в Фантхьете. В финале он победил Родриго Пачеко Мендеса со счетом 6:7(4), 6:4, 6:3.

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