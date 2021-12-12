Мэрия Новосибирска объяснила удары током пассажиров троллейбусов

Как сообщили в департаменте мэрии Новосибирска, утечка тока, от которой пострадали пассажиры в трёх троллейбусах в начале декабря, может быть связана с колебанием температур около нулевой отметки и соответственно, высокой влажностью воздуха.
Как сообщили в департаменте мэрии Новосибирска, утечка тока, от которой пострадали пассажиры в трёх троллейбусах в начале декабря, может быть связана с колебанием температур около нулевой отметки и соответственно, высокой влажностью воздуха.
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