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Мэрия Новосибирска объяснила удары током пассажиров троллейбусов

Мэрия Новосибирска объяснила удары током пассажиров троллейбусов

Как сообщили в департаменте мэрии Новосибирска, утечка тока, от которой пострадали пассажиры в трёх троллейбусах в начале декабря, может быть связана с колебанием температур около нулевой отметки и соответственно, высокой влажностью воздуха.

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