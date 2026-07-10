В столице 69-летний владелец старого Volkswagen Transporter T3 попал под административное наказание из-за наклейки с российским флагом, у которой со временем выцвел красный цвет.
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В столице 69-летний владелец старого Volkswagen Transporter T3 попал под административное наказание из-за наклейки с российским флагом, у которой со временем выцвел красный цвет.
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