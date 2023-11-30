Борис Регистер — Любимый снимок. Рассказ фотографа

Рассказывает Борис Регистер: «Я не задумывался над тем, какой мой самый любимый фотоснимок. Это приходило само собой, радовался новой фотографии, а через некоторое время остывал и искал новый сюжет для нового снимка.
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