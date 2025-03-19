Семью участника СВО переселят из аварийного жилья в нормальное

Участник СВО обратился в прокуратуру Салехарда с жалобой о нарушении его прав. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры округа, в ходе проверки было установлено, что по улице Патрикеева, в котором проживала семья участника СВО, еще в 2020 году признан аварийным и подлежал расселению до конца 2027 года.
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