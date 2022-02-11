МОК пытается через суд отстранить Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитета подал протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) против выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, сообщила 11 февраля пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).
Международный олимпийский комитета подал протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) против выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, сообщила 11 февраля пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).
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