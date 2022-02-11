smi.media

437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Бояринцев
    Грамотеи! Правильно пишется плОтина.На платине крупне...
  • Елена Дмитрова
    ну честно мужик признался! Не за страну.. не за народ а именно за своё!"Будем воевать за...
  • Россиянин
    С Англией вообше лучше не иметь никакх дел. Очень вредная нация.Визит Трасс в Мос...

МОК пытается через суд отстранить Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине

МОК пытается через суд отстранить Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитета подал протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) против выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, сообщила 11 февраля пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх