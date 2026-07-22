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Экс-менеджера TSMC обвинили в попытке передать Китаю секреты чипов — первый такой случай по закону о нацбезопасности Тайваня

Экс-менеджера TSMC обвинили в попытке передать Китаю секреты чипов — первый такой случай по закону о нацбезопасности Тайваня

Прокуратура утверждает, что бывший заместитель руководителя подразделения TSMC скопировал 21 конфиденциальный документ, включая материалы по технологиям, которые Тайвань считает критически важными для страныТайваньская прокуратура предъявила обвинения бывшему заместителю менеджера TSMC по фамилии Чэнь, которого подозревают в попытке вывезти в Китай секретные данные о производстве полупроводников.

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