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Несекретные материалы

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Киев получил от Анкары поставку комплексов ПВО Korkut

Киев получил от Анкары поставку комплексов ПВО Korkut

Турция поставила Украине средства ПВО Korkut для борьбы с дронамиТурция поставила на Украину несколько комплексов противовоздушной обороны Korkut, предназначенных для борьбы с беспилотниками и другой техникой.

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