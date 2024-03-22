Новая генная терапия показала многообещающие результаты для лечения редких нейродегенеративных заболеваний у детей

Экспериментальная генная терапия редкого нейродегенеративного заболевания, которое начинается в раннем детстве, известного как гигантская аксональная нейропатия (ГАН), хорошо переносилась и показала признаки терапевтической пользы в клиническом исследовании, проведенном Национальными институтами здоровья (NIH).
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