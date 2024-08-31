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Спички - не игрушка

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Объявлен в розыск экс-футболист, призвавший ВСУ «убивать мирное население» Курской области

Объявлен в розыск экс-футболист, призвавший ВСУ «убивать мирное население» Курской области

"Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева.

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