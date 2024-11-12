FT: Трампа в плане Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам

Избранный президент США Дональд Трамп, изучая во время встречи в Нью-Йорке в сентябре представленный ему Владимиром Зеленским «план победы», заинтересовался пунктами о доступе к ресурсам, а также замене части американских сил в Европе украинскими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии