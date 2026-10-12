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Gemini, OLED и сменный аккумулятор: Google представила Fitbit Edge

Gemini, OLED и сменный аккумулятор: Google представила Fitbit Edge

Устройство поступит в продажу 27 октября по цене 180 долларов Компания Google представила фитнес-браслет Fitbit Edge с OLED-дисплеем, расширенным мониторингом здоровья и сменным аккумулятором.

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