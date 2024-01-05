Космические эксперименты могут расшифровать неидентифицированные сигналы, зарегистрированные в прошлом году

В 2023 году астрофизики обнаружили колебания пространства-времени, что поставило их в тупик. Учёные всё ещё стремятся найти источник постоянного, хоть и слабого, «гула» гравитационных волн, которые были обнаружены в прошлом году во Млечном пути.