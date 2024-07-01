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РЭО: законодатели разъяснили отличия между вторичным сырьем и ресурсами

РЭО: законодатели разъяснили отличия между вторичным сырьем и ресурсами

Размещение пунктов приема вторичных ресурсов законодательно упростили в регионах. Постановлением от 24 июня 2024 года № 850 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300, которые включили пункты приема вторичных ресурсов в перечень объектов, размещение которых на государственных и муниципальных земельных участках возможно без предоставления земельных участков.

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