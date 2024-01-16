Медвежий угол
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Медвежий угол

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Гардиан - лакмусовая бумажка дер...мократии

Гардиан - лакмусовая бумажка дер...мократии

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну что, дорогие друзья, теперь уже окончательно с Новым Годом, Новым Счастьем и хорошими к этому празднику новостями.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Гардиан - туалетная бумажка дер...мократии, а Чёртишвили, наконец-то, получил то, что, давно, заслужил. Для меня это новости, весьма, приятные.
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21 час.
Людмила Лиханова
Отличная статья. А эта мерзопакостная гардианиНА пусть больше печатает, помогает нам
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20 час.

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