ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну что, дорогие друзья, теперь уже окончательно с Новым Годом, Новым Счастьем и хорошими к этому празднику новостями.
Гардиан - лакмусовая бумажка дер...мократии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
Гардиан - туалетная бумажка дер...мократии, а Чёртишвили, наконец-то, получил то, что, давно, заслужил. Для меня это новости, весьма, приятные.
Ответить
21 час.
Людмила Лиханова
Отличная статья. А эта мерзопакостная гардианиНА пусть больше печатает, помогает нам
Ответить
20 час.
Свежие комментарии