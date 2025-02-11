Пушилин указал на важность начала спецоперации на Украине

Пушилин: без СВО ситуация на Украине развивалась бы по критическому сценарию Жители России и Белоруссии могли бы оказаться в критическом положении, если бы в 2022 году Москва не начала специальную военную операцию, заявил в беседе с телеканалом «Беларусь 1» глава ДНР Денис Пушилин.
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