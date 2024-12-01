Ученые сняли охоту косаток на крупнейшую рыбу — китовую акулу

Стая косаток / © Center for Whale Research / David Ellifrit Из четырех задокументированных атак стаи косаток на акул, которые были сняты с 2018 по 2024 год, самец по кличке Монтесума участвовал в трех из них.
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