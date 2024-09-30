БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший

Атаке БПЛА со стороны ВСУ подвергся посёлок Октябрьский Белгородского района, при исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны, сообщил 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.
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