Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём Весны и Труда

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днём Весны и Труда!Сегодняшний праздник объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, символизирует собой трудовые победы и свершения россиян, заботу о благополучии Отечества, его развитии и процветании.