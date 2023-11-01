История сногсшибательной красавицы Веры Сотниковой, в жизни которой была и страсть, и испепеляющая ревность

У Веры Сотниковой сложилась на редкость удачная карьера. У актрисы практически не было больших перерывов в работе, она всегда была востребована и в кино, и на телевидении и до сих пор участвует в различных проектах.
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