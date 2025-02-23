Дубинский: Зеленский ошибся, перейдя на личности в отношениях с Трампом

Владимир Зеленский, перейдя на личности в своих взаимодействиях с Дональдом Трампом, допустил серьезную ошибку, которая, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, сделает невозможным восстановление отношений с президентом США.
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