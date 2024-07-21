Посол САР заявил, что партнёрство России и Сирии охватывает множество областей

Cирийский посол в Москве Башар Джаафари в честь 80-летия с момента установления дипломатических отношений между Россией и Сирией подготовил статью, в которой отметил широкий спектр областей стратегического партнёрства двух стран.
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