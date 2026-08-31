КСИР заявил об атаках на военные базы США в Иордании

© Majid Asgaripour/WANA/Reuters Корпус стражей исламской революции атаковал две базы с военными США в Иордании.
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