Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав детей-сирот, проживающих в Ярославской области

Следственными органами СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по признакам преступления, предусмотренного ч.
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