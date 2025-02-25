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Мировое станкостроение — вызовы и перспективы

Мировое станкостроение — вызовы и перспективы

Мировое станкостроение  Никто не будет спорить с утверждением, что станкостроение является одной из ключевых отраслей промышленности, обеспечивающей производство машин и оборудования, необходимых для различных секторов экономики.

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