Мировое станкостроение — вызовы и перспективы

Мировое станкостроение Никто не будет спорить с утверждением, что станкостроение является одной из ключевых отраслей промышленности, обеспечивающей производство машин и оборудования, необходимых для различных секторов экономики.
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