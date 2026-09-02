▫️ Как в Сербии поддерживают контакты с ветеранами боевых действий из России Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович рассказал о традиции встреч с российскими ветеранами боевых действий.